شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز.. والشحات أساسي وثلاثي بالوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض نهائي كأس مصر ضد بيراميدز في المباراة التي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة الدولي من النسخة القديمة.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد عبد المنعم، محمد هاني، رامي ربيعة، وعلي معلول في الدفاع، حمدي فتحي، مروان عطية، وعمرو السولية في الوسط، حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا في الهجوم.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022

16 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 13 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 20 هدفاً وسجل بيراميدز 11 هدف، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.