شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفائية للأساسيين وقوية للبدلاء فى الزمالك قبل مواجهة الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك، برنامجًا تأهيليًا واستشفائيًا خاصًا لمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز التي أقيمت مساء الأمس وفاز فيها الأبيض بهدف نظيف.

وأدت هذه المجموعة تدريبات بدنية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم لعلاج الإجهاد العضلي، ثم خاضت تدريبات تأهيلية بالركض الخفيف حول الملعب، ضمن البرنامج المخصص لهم من قبل علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وفي نفس الوقت خاض مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة البنك الأهلي بالأمس تدريبات تأهيلية قوية لمدة من 25 دقيقة تقريبًا، تحت قيادة أحمد مجدي المدرب المساعد، تم خلالها التركيز على أمور بدنية عديدة في إطار تجهيز اللاعبين بأفضل شكل ممكن.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على عقد جلسة مع علاء رجب مخطط الأحمال، تم خلالها الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية وسير البرامج الموضوعة لهم لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.