شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا وميكالى وبيريرا يتابعون مباراة الأهلى وبيراميدز من مدرجات استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، والبرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على حضور نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى.

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وبيراميدز باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وعلي معلول، وحمدي فتحي، ومروان عطية، وعمرو السولية، وحسين الشحات، وبيرسي تاو، ومحمود كهربا.

فيما جاء تشكيل بيراميدز، كالتالي: أحمد الشناوي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي و إبراهيم عادل.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى وبيراميدز على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022.

16 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 13 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 20 هدفاً وسجل بيراميدز 11 هدفا، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.