شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر وصول المدير الفني الجديد للزمالك إلى القاهرة بسبب "تذاكر الطيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، في الوصول إلى القاهرة من أجل تولي قيادة فريقه الجديد، حيث كان من المنتظر أن يصل المدرب أمس الأحد، أو صباح اليوم الإثنين وذلك بسبب عدم وجود رحلات طيران يصل بها للقاهرة في الموعد المُتفق عليه.

ولم يصل الخواجة الكولومبي القاهرة حتي الوقت الحالي، وكشف مصدر بنادي الزمالك عن أن عدم قدرة المدرب الكولومبي على حجز موعد طيران خلال الساعات الماضية حال دون وصوله في الموعد المحدد، ومن المنتظر أن يصل خلال الـ 48 ساعة المقبلين ، ويضم تشكيل جهاز أوسوريو فى الزمالك كلاً من..

كارلوس أوسويرو مديرًا فنيا

بيدرو جوميز كارمونا مدربًا

مدحت عبد الهادى مدربا

أحمد مجدى مدرب مساعد

محمد عبد المنصف مدربًا لحراس المرمى

عبد الواحد السيد مديرًا للكرة

وكان الزمالك قد وجه الشكر لأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى وأيمن طاهر، بعد توليه المهمة بشكل مؤقت في الفترة الماضية بعد رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.