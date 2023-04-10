شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تحفّظ من الأهلي وبيراميدز والتعادل السلبي يفرض نفسه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز المقامة حاليًا باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر والتي يُديرها الحكم الدولي أمين عمر والنتيجة تُشير للتعادل السلبي.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفريقين وتعرض قميص محمد هاني للتمزيق بعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي وتم إستبدال القميص ويعود اللعب لوسط الملعب ثم يتعرض محمد هاني ومحمد الشناوي لإصابات بسيطة أستلزمت تدخل الجهاز الطبي قبل أن يواصل الثنائي أداء اللقاء.

الأداء مازال يشهد تراجع من الفريقين وسلبية وغادر رامي ربيعة الملعب للإصابة في الدقيقة 23 بعدما سقط على "كتفه" وحاول الجهاز الطبي للأهلي إسعاف اللاعب ليواصل اللعب لكن دون جدوى ليُغادر الملعب ويشارك ياسر إبراهيم بدلاً منه.

وسدد على معلول ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم بسنتيمرات ، وبعدها لعب الشحات كرة من ناحية الشمال إرتقى لها كهربا وسددها برأسه جاءت أعلى العارضة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من، محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، ورامي ربيعة، وعلي معلول، وحمدي فتحي، ومروان عطية، وعمرو السولية، وحسين الشحات، وبيرسي تاو، ومحمود كهربا.

فيما جاء تشكيل بيراميدز ، كالتالي : أحمد الشناوي _أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي _ بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي و إبراهيم عادل

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022

16 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 13 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 20 هدفاً وسجل بيراميدز 11 هدف، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.



























































