شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الأهلي وبيراميدز إلى استاد القاهرة استعدادًا لنهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلتا الأهلي وبيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي استعدادًا لخوض مباراتهما فقي نهائي كأس مصر مساء اليوم الإثنين في النسخة القديمة من بطولة كأس مصر.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى وبيراميدز على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022

16 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 13 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 20 هدفاً وسجل بيراميدز 11 هدف، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.