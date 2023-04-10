شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعرض غرفة ملابس الفريق قبل مباراة بيراميدز فى نهائي الكأس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورًا لغرفة ملابس المارد الأحمر قبل مباراة بيراميدز الليلة في نهائي كأس مصر، واستعرضت الصفحة صورًا لغرفة الملابس قبل انطلاق المباراة.





























ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022

16 مباراة سابقة بين الأهلى وبيراميدز بواقع 13 مباراة في الدوري و3 مباريات بكأس مصر، حقق المارد الأحمر الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق بيراميدز الفوز فى 5 لقاءات، وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل، سجل الأهلى 20 هدفاً وسجل بيراميدز 11 هدف، وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الاهلى بثلاثية دون رد، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.