شكرا لقرائتكم خبر عن تمزيق قميص محمد هانى بعد الشد من رمضان صبحى بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قميص محمد هاني لاعب الأهلي للتمزيق خلال الدقيقة الثالثة من مباراة فريقه ضد بيراميدز في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر، بعد كرة مشتركة مع رمضان صبحي وقام باستبدال القميص.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، على معلول- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني في خط الدفاع، مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي خط الوسط ، حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا في خط الهجوم

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي و خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم أحمد القندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي افشة أليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد توفيق في خط الوسط، - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل في خط الهجوم

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف



