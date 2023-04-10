شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. فكرى صالح يبتعد عن الملاعب 7 أشهر بسبب حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد.

وموقف اليوم مع فكري صالح مدرب حراس مرمي منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، أثناء اللعب في صفوف القلعة البيضاء بالتزامن مع حرب 6 أكتوبر المجيدة.

واستعاد فكري صالح ذكريات شهر رمضان المبارك خلال تواجده في صفوف الجيش المصري وقال في تصريحات سابقة له : "لعبت أول مباراة مع الفريق الأول بالزمالك يوم 1 رمضان 1973 أمام مصر للطيران ويوم 10 رمضان بدأت حرب أكتوبر المجيدة، وبعد مباراتى الأولى مع الزمالك ابتعدت عن الملاعب لقرابة 7 شهور لأداء دورى في الخدمة العسكرية وكان لى الشرف بحدوث ذلك".

ويعد فكرى صالح صاحب فضل كبير فى اكتشاف عدد من نجوم حراسة المرمى فى مصر، أبرزهم عصام الحضري واستعاد فكري صالح فى وقت سابق كواليس اكتشاف موهبة الحضري وقال صالح في تصريحات سابقة: تربطني قصة طويلة بعصام الحضري في بداية مشواره في 95 بناء على توصية من مصطفى يونس الذى كان يتولى مسئولية دمياط حينذاك وطلب مني أن أرى اللاعب لضمه للمنتخب الأوليمبي، وبالفعل شاهدته، وبالفعل انضم للمنتخب وكان ترتيبه العاشر بين الحراس، وبعد منافسة كبيرة مع أسماء كثيرة لعب المباراة الأولى أمام نيجيريا.

أضاف: علاقتي بالحضري بداية مشواره ونهاية مشواره عندما انضم إلى وادي دجلة على أمل اللعب للمنتخب، رغم صعوبة الموقف بسبب تجهيز جيل جديد للمنتخب، وبعد موسم ونصف كان الحضري يتدرب 3 مرات يومياً، حتى أنه ترك منزل العائلة واتخذ شقة قريبة من النادي ليواصل تدريباته.