شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو وقندوسى وشادي حسين على دكة بدلاء الأهلي بنهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد كل من علي لطفي، وخالد عبد الفتاح، وياسر إبراهيم، وأحمد القندوسي، وشادي حسين، ومحمد مجدي أفشة، وأليو ديانج، وبرونو سافيو، ومحمد شريف على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه أمام بيراميدز مساء اليوم الإثنين في نهائي كأس مصر من نسخته القديمة.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن تشكيل الفريق لمباراة بيراميدز التي تقام في التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر .

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، على معلول- محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني في خط الدفاع، مروان عطية - عمرو السولية - حمدي فتحي خط الوسط ، حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا في خط الهجوم