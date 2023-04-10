خبير تحكيمي: الفار أنقذ أمين عمر في مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وجيه أحمد الخبير التحكيمي والحكم الدولي السابق، أن أمين عمر حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، أصاب في العودة إلى مراجعة الفيديو وإلغاء ركلة جزاء للمارد الأحمر.

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وتابع وجيه أحمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه في برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "أمين عمر كان في تقديره ركلة جزاء بسبب لمسة يد على مدافع بيراميدز، بسبب سرعة اللعبة".

وأضاف الخبير التحكيمي: "استدعاء تقنية الفيديو للحكم لمراجعة اللعبة كان صائب وصحيح من أحمد الغندور وأنقذ أمين عمر في تلك اللعبة، والكرة لم يتواجد بها مخالفة لعب".

واستطرد: "حال ارتطام الكرة بالصدر ثم

لمست اليد لا تحتسب أيضًا بسبب الوضع التشريحي للجسم، وبالتالي لا توجد أي ركلة جزاء في الشوط الأول".

واختتم: "وليد الكرتي لاعب بيراميدز كان يستحق كارت أصفر في الدقيقة 17 بعد تدخل على كهربا بعنف، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز لم يستحق إنذار في لعبة رامي ربيعه مدافع الأهلي، وبلاتي توريه لاعب بيراميدز استحق إنذار وقرار أمين عمر في تلك اللعبة صحيح".

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