الأهلي وبيراميدز.. شوط أول سلبي والفار يلغي ركلة جزاء

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الاول بين مباراة الاهلى و بيراميدز، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التى تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، بنهائي كأس مصر.

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أحداث الشوط الاول..

شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر حضور الثلاثي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني الأول وروجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي وبيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة.

حرص مصطفى فتحي وعلى جبر وشريف إكرامي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على دعم فريقهم أمام الأهلي في نهائي البطولة.

كما شهد اللقاء سيطرة اهلاوية على أغلب مجريات اللعب داخل المستطيل الأخضر منذ انطلاق صافرة احداث المباراة، وتبادل الهجمات من جانب بيراميدز على فترات أثناء المنعطف الاول ولكن دون ان تهتز شباك كلا الفريقين لينتهى الشوط الاول بدون أهداف.

و شهدت أحداث الشوط الاول تمزق قميص محمد هاني لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد احتكاك عنيف مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز في المباراة المقامة بينهما لحساب نهائي كأس مصر.

وتعرض رامي ربيعة للاصابة بعد تدخل قوى من رمضان صبحي ليستلزم تغييره ويدخل ياسر ابراهيم بدلا منه فى الدقيقة 23 ن أحداث الشوط الأول.

وأحتسب حكم الساحة ضربة جزاء للنادى الأهلى فى الدقيقة 39 بعد عرضية السولية لتصطدم فى يد رمضان صبحي من الناحية اليسرى ولكن سريعا ما ألغيت بعد الرجوع لتقنية الفار.

تشكيل الأهلى..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد

هاني – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – حمدي فتحي

خط الهجوم: كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتصدر الثنائي عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي وإيريك تراوري لاعب بيراميدز والمعار إلى إنبي قائمة هدافي لقاءات الأهلي وبيراميدز بالمسمى الجديد برصيد 3 أهداف.

ويأتي الأهلي في صدارة ترتيب الأندية الحائزة على اللقب المحلي بواقع 37 بطولة يليه الزمالك في المرتبة الثانية بواقع 28، فيما يحتل المرتبه الثالثة الاتحاد السكندري رفقة نادي الترسانة بـ 6 بطولات لكل منهما ثم المقاولون العرب 3 ألقاب والإسماعيلي 2 ثم إنبي والأوليمبي وحرس الحدود بواقع بطولتين لكلا منهما، والترام والقناة والمصرى بواقع بطولة واحدة.

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