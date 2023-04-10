"الفار" يلغي ركلة جزاء للأهلي أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - ألغت تقنية الفيديو "الفار" ركلة جزاء احتسبها أمين عمر حكم المباراة لصالح النادي الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

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واحتسب أمين عمر ركلة جزاء للاهلي في الدقيقة 36 بداعي لمس أحمد توفيق لاعب بيراميدز للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس مصر أعرق وأقدم البطولات المحلية المصرية، ويأتي الزمالك في المرتبة الثانية من حيث عدد التتويجات، يبحث بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي باتشيكو عن أولى ألقابه من خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

تشكيل الأهلى | محمد الشناوي - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد

هاني - علي معلول - عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي - كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو.

تشكيل بيراميدز | أحمد الشناوي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إبراهيم عادل.

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