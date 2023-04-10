الهلال يتأخر بثنائية أمام الطائي في الشوط الأول من دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - أنتهي الشوط الأول من مواجهة الهلال والطائي بتقدم الضيوف وتأخر الزعيم بهدفين نظيفين فى المباراة المقامة بينهما حاليا على إستاد الأمير فيصل بن فهد وذلك في إطار منافسات الأسبوع الـ23 من دوري روشن السعودي.

وتقدم الطائي بالهدف الأول عن طريق غي مبينزا في الدقيقة 25 من عمر المباراة، ثم أضاف أمير سعيود الهدف الثاني في الدقيقة 36.

أمام الطائي بتشكيل مكون من:

خط الدفاع: خليفة الدوسري ــ محمد جحفلي ــ معاذ فقيهي ــ محمد البريك

خط الوسط: عبدالله عطيف ــ ناصر الدوسري ــ مصعب الجوير

خط الهجوم: صالح الشهري ــ عبدالله الحمدان ــ موسى ماريجا.

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