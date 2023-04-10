فيتوريا وميكالي وبيريرا يحضرون مباراة الاهلي و بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر حضور الثلاثي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني الأول وروجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي وبيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة.

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ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس مصر أعرق وأقدم البطولات المحلية المصرية، ويأتي الزمالك في المرتبة الثانية من حيث عدد التتويجات بينما يبحث بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي باتشيكو عن أولى ألقابه من خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في التاسعة والربع من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

تشكيل الأهلى | محمد الشناوي - رامي ربيعة

- محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول - عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي - كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو.

تشكيل بيراميدز | أحمد الشناوي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إبراهيم عادل.