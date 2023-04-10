كأس مصر.. الأهلي وبيراميدز تعادل سلبي بعد مرور ربع ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - مرور ربع ساعة ومازال التعادل السلبي بدون اهداف بين الاهلى و بيراميدز، في المواجهة التى تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، بنهائي كأس مصر، وسط حضور جماهيري للمارد الأحمر.

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تشكيل الأهلى..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – حمدي فتحي

خط الهجوم: كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتصدر الثنائي عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي وإيريك

تراوري لاعب بيراميدز والمعار إلى إنبي قائمة هدافي لقاءات الأهلي وبيراميدز بالمسمى الجديد برصيد 3 أهداف.

ويأتي الأهلي في صدارة ترتيب الأندية الحائزة على اللقب المحلي بواقع 37 بطولة يليه الزمالك في المرتبة الثانية بواقع 28، فيما يحتل المرتبه الثالثة الاتحاد السكندري رفقة نادي الترسانة بـ 6 بطولات لكل منهما ثم المقاولون العرب 3 ألقاب والإسماعيلي 2 ثم إنبي والأوليمبي وحرس الحدود بواقع بطولتين لكلا منهما، والترام والقناة والمصرى بواقع بطولة واحدة.

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