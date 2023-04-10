مصطفى فتحي وعلى جبر وإكرامي يدعمون بيراميدز من المدرجات أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص مصطفى فتحي وعلى جبر وشريف إكرامي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على دعم فريقهم أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر.

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تواجد الثلاثي في مدرجات استاد القاهرة الدولي لمتابعة المباراة النهائية لكأس مصر بين بيراميدز والأهلى.

وبدأ بيراميدز مباراته أمام الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد

توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا - دودو الجباس - إسلام عيسى - فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمد صادق.

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