تمزق قميص محمد هاني بعد احتكاك مع رمضان صبحي

ياسر رشاد - القاهرة - تمزق قميص محمد هاني لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد احتكاك عنيف مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز في المباراة المقامة بينهما لحساب نهائي كأس مصر.

كأس-مصر-انطلاق-صافرة-أحداث-مباراة-الأهلي-وبيراميدز

ويعد الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب بطولة كأس مصر أعرق وأقدم البطولات المحلية المصرية، ويأتي الزمالك في المرتبة الثانية من حيث عدد التتويجات، بينما يبحث بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي باتشيكو عن أولى ألقابه من خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الأهلي في التاسعة والربع من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

تشكيل الأهلى | محمد الشناوي - رامي ربيعة

- محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول - عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي - كهربا - حسين الشحات - بيرسي تاو.

تشكيل بيراميدز | أحمد الشناوي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إبراهيم عادل.