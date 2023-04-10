وائل القباني: كنت محظوظ بالتواجد مع جيل البطولات في الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وائل القباني مدافع نادي الزمالك السابق، أنه كان من المحظوظين بالتواجد مع فريق امتلك العديد من المواهب وحقق العديد من البطولات.

إقرأ أيضاً.. نقل ملعب مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

وتابع القباني خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه خلال برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "مباريات كأس مصر كان لي معها ذكريات خاصة وتحديدًا

في شهر رمضان، وكنا فريق نتحمل المسؤولية ومحظوظ بالتواجد مع هذا الجيل".

وأضاف: "بيراميدز فريق قوي للغاية ويملك أفضلية في تحقيق الفوز في ظل تعطشه لتحقيق اللقب، ولكنه سوف يصطدم بخبرات الأهلي الكبيرة".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا