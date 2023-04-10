كأس مصر.. انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - انطلاق صافرة مباراة الاهلى و بيراميدز، منذ لحظات، التى تجمع الفريقين حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، بنهائي كأس مصر، وسط حضور جماهيري كثيف لعشاق ومحبي القلعة الحمراء.

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تشكيل الأهلى..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد هاني – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية – حمدي فتحي

خط الهجوم: كهربا – حسين الشحات – بيرسي تاو

تشكيل بيراميدز..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق -

رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويقع الأهلي في صدارة ترتيب الأندية الحائزة على اللقب المحلي بواقع 37 بطولة يليه الزمالك في المرتبة الثانية بواقع 28، فيما يحتل المرتبه الثالثة الاتحاد السكندري رفقة نادي الترسانة بـ 6 بطولات لكل منهما ثم المقاولون العرب 3 ألقاب والإسماعيلي 2 ثم إنبي والأوليمبي وحرس الحدود بواقع بطولتين لكلا منهما، والترام والقناة والمصرى بواقع بطولة واحدة.

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