الامارات | إصابة عدد من الجماهير أثناء لقاء الإفريقي والنجم الرادسي بدوري السلة التونسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب عدد من الجماهير خلال لقاء النادي الإفريقي وضيفه النجم الرادسي في مباراة الذهاب بقبل نهائي الدوري التونسي لكرة السلة اليوم الاثنين بعد سقوط حاجز حديدي.

وسقط أحد الحواجز الحديدية في صالة القرجاني بسبب تدافع جماهير النادي الإفريقي في صالة القرجاني قبل أن تطلق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفرقتهم.

وتوقف اللقاء قبل نهاية الربع الأول حين كانت النتيجة تشير لتقدم الأفريقي بنتيجة 20-8.

واتجهت سيارات الإسعاف فورا لملعب اللقاء لنقل المصابين.

وقررت قوات الأمن إخلاء المدرجات على أن تستكمل المباراة دون جماهير لكن تقرر في النهاية انهاء اللقاء بعد تضرر عدد من اللاعبين بسبب الغاز المسيل للدموع.

وقال فاكر بوزغاية المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية لرويترز «مراقب المباراة طلب من الأمن إخراج الجماهير التي ارتكبت أعمال الشغب وعطلت المباراة».

وأضاف «سيتم التحقيق في الواقعة لمعرفة ماذا حدث وتحديد المسؤوليات» مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان عاديا لكن رد فعل الجماهير كان عنيفا ما نتج عنه إصابة جماهير النادي الأفريقي.

وتابع بوزغاية «تعرض سبعة من رجال الأمن لإصابات متفاوتة الخطورة».

واتصلت رويترز برشيد الزمرلي المتحدث الرسمي باسم الإفريقي الذي أكد أنه لا يملك تفاصيل الواقعة ورفض التعليق عن الموضوع.

وبلغ قبل نهائي الدوري التونسي للسلة للموسم الحالي الاتحاد المنستيري، حامل اللقب، والنجم الساحلي والنادي الأفريقي والنجم الرادسي.