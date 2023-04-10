الاتحاد يغلق باب رحيل نجومه

ياسر رشاد - القاهرة - أغلق مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، باب رحيل نجومه في الفترة المقبلة، لافتا أن هناك تدعيمات قوية في الموسم المقبل.

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وقال أحمد كعكي نائب رئيس مجلس إدارة النادي " لن نفرط في أي لاعب اتحادي يحتاجه الفريق والموسم المقبل في دوري رديف يحتاج مزيد من اللاعبين ".

وكان اتحاد جدة قد فاز على الوحدة بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

وعن فوز اتحاد جدة قال أحمد كعكي " الحمدلله الفوز على الوحدة والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري السعودي وتم منح لاعبي الاتحاد راحة لمدة ثلاث أيام قادمة

وبعد ذلك ستبدأ التحضيرات لمواجهة الهلال القادمة ".

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة متفوقاً بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويواجه اتحاد جدة نظيره الهلال في دور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الأحد الموافق 23 من شهر أبريل الجاري على استاد الملك عبدالله الدولي في جدة.

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