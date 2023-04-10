سجل أبطال كأس مصر أقدم البطولات الكروية المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصل عشاق الكره المصرية والعربية عن مواجهه نهائي بطولة كأس مصر نسخة عام 2021/2022 والتي تقام على ملعب ستاد القاهره الدولي في تمام التاسعة والرابعه مساء بتوقيت القاهرة وتجمع الاهلي بنظيره بيراميدز.

اقرأ أيضا عن هدافي مواجهات الفريقين من هنا..



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الفضاء الحصري للمواجهات المحلية المصرية

وفيما يلي سجل تتويجات الأندية المصرية ببطولة كأس مصر..

الأهلي في صداره ترتيب الاندية الحائزة على اللقب المحلي بواقع 37

بطوله يليه الزمالك في المرتبه الثانية بواقع 28.

وفي المرتبه الثالثة يأتي الاتحاد السكندري رفقه نادي الترسانة بست بطولات لكل منهما ثم المقاولون العرب ثلاثة ألقاب والإسماعيلي لقبين ثم انبي والأولمبي وحرس الحدود بواقع بطوله بطولتين لكل منهم.

والترام والقناة والمصرى بواقع بطولة كل منهما.

طالع أحدث الاخبار الرياضية بالوفد من هنا