جارسيا ينتقد لاعبي النصر بعد التعادل مع الفيحاء

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رودي جارسيا المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أداء لاعبيه لعد التعادل مع الفيحاء بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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وقال مدرب النصر في تصريحاته " أرى أن النتيجة كانت سيئة بالنسبة لنا، فقد لعبنا أمام فريق جيد ولستُ سعيداً بأداء اللاعبين ".

وأضاف رودي جارسيا " طلبت منهم الأداء بذات أسلوب المبارة السابقة”، كما شدد على ضرورة مواصلة حصد النقاط في المباريات السبع المقبلة في

دوري روشن".

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بفارق ثلاث نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب برصيد 56 نقطة.

يخوض النصر مباراته المقبلة أمام الهلال في ديربي الرياض يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر أبريل الجاري بالجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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