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كأس مصر..بدء توافد جماهير الأهلي على ستاد القاهرة(صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصل السويسري مارسيل كولر من خوض ثاني مبارياته النهائية مع النادي الأهلي عندما يواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

 

 

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ويستمر توافد جماهير الاهلى الى استاد القاهرة الدولي، في انتظار انطلاق صافرة المارد الاحمر ونظيره بيراميدز، التى تجمعهما في تمام الساعة التاسعة و الربع بتوقيت القااهرة على سبكة

قنوات أون تايم سبورت.

 

 

 

 

يواجه فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز، مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي في المباراة التى تجمعهما، بنهائي بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2021 ـ 2022. 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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