عمرو السولية يتصدر قائمة هدافي لقاءات الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يقام نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى بين الأهلي وبيراميدز في المباراة التي ستقام مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والربع.

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وأصبحت مواجهة الأهلي وبيراميدز واحدة من أبرز المواجهات في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية، وقد أقيمت 11 مواجهة سابقة بين الفريقين، وحقق الأهلي وبيراميدز في العدد ذاته من الانتصارات برصيد 4 انتصارات بينما تعادلا في 3 لقاءات.

هداف لقاءات الأهلي وبيراميدز

ويتصدر الثنائي عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلي وإيريك تراوري لاعب بيراميدز والمعار إلى إنبي قائمة هدافي لقاءات الأهلي وبيراميدز بالمسمى الجديد برصيد 3 أهداف.

وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الثامنة من موسم 2021-2022 للدوري المصري الممتاز، تسجيل عمرو السولية أولى أهدافه في تاريخ لقاءات الفريقين عندما أضاف الهدف الثاني لفريق القلعة الحمراء في الدقيقة 86، وقد انتهت المباراة وقتها بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ثم أحرز عمرو السولية ثنائية في المواجهة الأخيرة بين الأهلي وبيراميدز والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الموسم الحالي للدوري

المصري والتي انتهت أيضًا بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده من الأهداف إلى 3 أهداف في تاريخ لقاءات الفريقين.

بينما سجل إيريك تراوري أولى أهدافه في شباك الأهلي بمواجهة دور الستة من كأس مصر عام 2019 ليقود بيراميدز للفوز بهدف دون رد.

وأضاف ثاني أهدافه في تاريخ مواجهات الفريقين عندما أحرز الهدف الثاني لفريق بيراميدز في شباك الأهلي في مباراة الجولة 27 من الدوري المصري موسم 2020-2021 وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

فيما تمكن من هز شباك الأهلي للمرة الثالثة في مباراة الجولة 25 من الدوري المصري موسم 2021-2022 عندما أضاف الهدف الثاني لفريق بيراميدز والذي فاز وقتها بالمباراة بثنائية نظيفة.

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