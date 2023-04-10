سيدات سلة الأهلي أمام مصر للتأمين في ربع نهائي دوري السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي نظيره مصر للتأمين مساء اليوم الاثنين وهو اللقاء الثاني الذي يجمع الفريقين لحساب منافسات الدور ربع نهائي من بطولة دوري السوبر.

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ومن المقرر أن تقام المواجهة داخل صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتحظى بأهمية كبرى للأهلي؛ في إطار مشواره المتواصل للمنافسة بقوة على اللقب.

ونجح فريق الأهلي في تحقيق الفوز خلال المباراة الأولي على نظيره مصر للتامين بنتيجة ٩٨-٧١.

الأهلي وبيراميدز..

وفي مواجهة مرتقبة جماهيريا لحساب

منافسات نهائي بطولة كأس مصر، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي.

ولم يعلن كولر حتى الآن عن القائمة النهائية للأحمر خلال المواجهة مكتفيا فقط بإعلان عودة عدد من اللاعبين الغائبين الفترات الماضية إلى قائمة اللقاء.

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