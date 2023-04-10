نقل ملعب مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهة امام نظيره حرس الحدود، في الجولة الـ 25 التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

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وقام مسؤلو نادي حرس الحدود بنقل مباراه الزمالك من ملعب الاسكندريه إلى ملعب الكليه الحربيه بمصر الجديده فى الجوله الـ ٢٥ لبطولة الدوري المقرره الخميس المقبل.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك وحرس الحدود يوم الخميس المقبل الموافق 13 من شهر أبريل الجاري، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعه والربع بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

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