رغبة مبابي تُثير الرعب داخل باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي الجدل بشأن مستقبله، بعدما أبدى رغبة في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، إن وكلاء مبابي تواصلوا مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، خلال الفترة الماضية، للتعرف على هل هناك رغبة من جانب النادي الملكي في ضم الجوهرة الفرنسية.

وأوضحت أن كيليان تحدث مع أصدقائه المقربين منه بإنه يحلم بإرتداء قميص ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وشددت على أن مسؤولي البي اس جي يشعرون

بالقلق الشديد تجاه رغبة مبابي، خاصة وأن اللاعب كان قاب قوسين او أدنى من الانتقال للريال لولا تدخل ناصر الخليفي، رئيس النادي.الجدير بالذكر أن كيليان مبابي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي حتى 2025، بعدما نقض عهده لريال مدريد بشأن الانتقال للملكي بعد نهاية تعاقده في 2022 الماضي.

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