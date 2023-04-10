كأس العرب.. معسكر مغلق لمنتخب مصر للصالات

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية انطلاق المعسكر الخاص بمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة المدير الفني هشام صالح، وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب.

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ومن المقرر إقامة بطولة كأس العرب في شهر مايو المقبل على الأراضي السعودية.

قائمة منتخب مصر

ووقعت اختيارات المدير الفني للفراعنة لقائمة اللاعبين المشاركين في البطولة كالتالي:

أحمد فكري ،أحمد سيد محمد، علاء محمد ،علاء عيسي ،محمد طلعت.

وخالد عبدالله، مصطفي عيد، عبد الرحمن سيد،محمد جمال قرده،أحمد عبد القادر، خالد وليد ،أحمد مصطفي فرج.

بجانب كل من: محمد هاني مغربي، محمود فتحي، محمد سعيد، محمد احمد السيد حمو، محمد جمال نبو،فادي اشرف وأحمد جعيدي.

في سياق متصل، يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني للاستعداد بقوة من خلال تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً قبل انطلاق البطولة.

كما شهدت القائنة انضمام بعض الوجوة الجديدة الشابة لصفوف الفراعنة لتجربتهم خلال المسعكر الحالى، بجانب مشاركتهم في وديتى ليبيا التى ستقام يومى ١٦ و١٨ ابريل الجارى على الصاله المغطاة باتحاد الشرطة بالعباسية.

الجهاز الفني للفراعنة

ذكر أن الجهاز الفني المعاون يتكون من:

نادر رشاد مدربًا عامًا، رماح أبوزيد المدرب المساعد، أيمن عبدالرحمن مدرب حراس مرمى.

والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، هانى درويش أخصائي العلاج الطبيعي، عباس حسانين المدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.

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