شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة بيراميدز الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق بيراميدز فى التاسعة والربع من مساء اليوم الإثنين، في مباراة نهائي كأس مصر على استاد القاهرة الدولي.

ويسعى فريق الأهلي لإعادة كأس مصر لحزائنه، وهو الذي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ37 لقبا على مر التاريخ، فضلًا عن تحقيق لقبه الثاني بالموسم الجاري، بعد فوزه بكأس السوبر المحلي أمام الزمالك .

وقاد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى فريقه في 33 مباراة قبل لقاء الليلة حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وتلقى الخسارة في 4 لقاءات وسجل لاعبيه 63 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 19 مباراة وتوج مع المارد الأحمر ببطولة السوبر المحلى.

وحذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خشية من خطورة فريق بيراميدز والذي يملك لاعبين جيدين في مختلف المراكز، ولديه طموح كبيرة في التتويج باللقب، وطالب لاعبي الأهلي بالتركيز الشديد في موقعة نهائي الكأس وضرورة تنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة والالتزام باللعب الجماعي ونقل الكرة السريع وتنفيذ الجمل الفنية التي تدرب عليها اللاعبين خلال التدريبات التي سبقت المباراة. وحرص كولر ومعاونيه على مشاهدة عدد من المباريات لفريق بيراميدز الأخيرة سواء في الدوري أو كأس مصر من أجل الوقوف على أسلوب لعبهم في بناء الهجمة واختراق خطوط المنافسين والاستحواذ على الكرة وخطة اللعب التي يعتمد عليها البرتغالي جيامي باتشيكو، وكذلك معرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفهم خاصة الرباعي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي الذين يمثلون مصدر قوة وخطورة الفريق السماوي، وأيضا معرفة الطريقة التي يعتمد عليه الفريق السماوي في وضعية الدفاع.