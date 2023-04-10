شكرا لقرائتكم خبر عن 40 دولة تؤكد المشاركة فى كأس العالم للجمباز بالقاهرة خلال أبريل الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت 40 دولة مشاركتها فى كأس العالم للجمباز الفني "رجال وسيدات" المقرر إقامته خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري وهى إحدي سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024 وذلك على الصالة الرئيسية بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وذلك بعد التسجيل في الموعد المحدد للمشاركة فى البطولة.

وقام بالتسجيل في منافسات البطولة 155 لاعبًا ولاعبة (97 رجال و58 سيدات) بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - إيران - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وأكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي أن الاتحاد الدولي للجمباز لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري منذ عدة سنوات لاسيما بعد التنظيم المميز لبطولات كأس العالم في السنوات الماضية.

ووجه أمين الشكر إلي الدولة ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي علي الدعم والمساندة الدولية والقارية من اجل استضافة مصر كبري البطولات الدولية والقارية فى ظل وجود المنشآت الرياضية والبنية التحتية التي تجعل مصر جاهزة دائما لإستضافة أكبر البطولات علي مستوي العالم