شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على بيراميدز فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر ، وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، بينما تساوى القيمة التسويقية لبيراميدز 18.43 مليون يورو.

ويسعى بيراميدز لتحقيق أول بطولة في تاريخه في النهائي الثالث له بشكل عام، حيث سبق له أن خسر نهائي كأس مصر موسم 2018-2019أمام الزمالك ونهائي الكونفدرالية الإفريقية 2019-2020 أمام نهضة بركان.

ويحاول الأهلي حصد اللقب الـ38 له في كأس مصر، والذي توج به لآخر مرة في موسم 2019-2020 على حساب طلائع الجيش.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.