شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 37 كأس محلى فى دولاب بطولات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة.

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن عدد بطولات كأس مصر التى توج بها النادى الأهلى فى تاريخه

يٌعد النادى الأهلى أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس مصر ، في تاريخ البطولة ، والتي انطلقت عام 1921 ، وتوج الأهلى باللقب 37 مرة ، كان أول لقب كأس يتوج به الأحمر عام 1924 بينما كان أخر لقب موسم 2019/2020 .

توج الأهلى بلقب الكأس أعوام 1924، 1925، 1927، 1928، 1930، 1931، 1937، 1940، 1942، 1943، 1945، 1946، 1947، 1949، 1950، 1951، 1953، 1956، 1958، 1961، 1966، 1978، 1981، 1983، 1984، 1985، 1989، 1991، 1992، 1993، 1996، 2001، 2003، 2006، 2007، 2017، 2020.

بينما يٌعد الزمالك ثانى الفرق تتويجا برصيد 28 لقب ، يليه الترسانة 6 ألقاب ، بالتساوى مع الاتحاد السكندرى ، ثم المقاولون العرب 3ألقاب ، و الاولمبى لقبين متساويا مع انبى و الاسماعيلى وحرس الحدود .

وهناك أندية حققت لقب الكأس مرة واحدة وهى الترام و القناة و المصرى البورسعيدى