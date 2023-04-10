شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة يشارك فى تدريب الزمالك بعد شفائه من كدمة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والتي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، مشاركة محمود شبانة مدافع الأبيض، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأنهى اللاعب البرنامج التأهيلي الخاص الذي كان يخضع له بسبب معاناته من إصابة بكدمة في الركبة، ما تسبب في غيابه عن فريقه في المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي مساء الأمس في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.