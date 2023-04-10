شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يخبئ الصدام الثالث بين الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الاهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022

والتقى الأهلي وبيراميدز في كأس مصر مرتين من قبل، منذ تغيير مسمى الأخير من الأسيوطي، وتعد مواجهة الليلة في المباراة النهائية، الصدام الثالث بين الفريقين في الكأس، وحقق بيراميدز الفوز فى لقاء بهدف دون رد وفاز الاهلى فى المباراة الثانية بهدفين مقابل هدف

واكتسح الأهلي نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة، في آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز.

وأدار مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

يأمل فريق الأهلي تحقيق الفوز حينما يواجه بيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى والتتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذى قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصرى فى أكتوبر الماضي، بعد الفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك، ويرغب فى إضافة اللقب الثانى بالتتويج بكأس مصر.