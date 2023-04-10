شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار بيراميدز فى كأس مصر قبل مواجهة الأهلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت بطولة كأس مصر لموسم 2021-2022 من محطاتها الأخيرة بالمواجهة النهائية والمرتقبة التي ستجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز، في صراع من نوع خاص على اللقب.

افتتح بيراميدز مشواره في كأس مصر بتخطى عقبة لافيينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ "32" للبطولة ثم حقق الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بهدف دون رد في دور الثمانية ثم اجتاز بيراميدز عقبة الزمالك في نصف النهائي بالفوز 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليضرب موعداً مع الاهلى

يدخل فريق بيراميدز مباراة نهائي الكأس بهدف الفوز والتتويج باللقب الأول في مسيرته منذ تأسيس النادي، لاسيما بعدما سبق وتأهل إلى نهائي الكأس ولكنه خسر أمام الزمالك، ويرغب في أن تكون هذه النسخة هي بداية تحقيق الألقاب الخاصة بالنادي الذي تتوفر له كل الإمكانيات التي تساعده على تحقيق الألقاب المحلية والقارية، لاسيما وأنه يسير بشكل جيد في الدوري وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وحرص باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق السماوي من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوي أمام الأهلي ، وشرح خطة المباراة وأبرز مفاتيح اللعب التي سيعتمد عليها لاختراق دفاع الأهلي وهز شباكه ، وطالبهم بالهدوء وعدم الانشغال بهتافات الجماهير التي قد تكون عاملا سلبيا على فريقه.