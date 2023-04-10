شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة على رأسها مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس ، واحتجاج المقاولون على حكم انبى و كشف المصرى حقيقة الاستقالة الجماعية .

الأهلى يواجه بيراميدز الليلة فى أُمسية رمضانية بنهائى كأس مصر

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، في مباراة صعبة على الفريقين، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب وتتويج جهوده هذا الموسم بتحقيق لقب غالي.

يبدأ الكولومبي كارلوس أسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مهام عمله مع الفارس الأبيض بعدما تولي مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق، ويبدأ الخواجة الكولومبي العمل استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

أصدر المقاولون العرب بيانا رسميا يبدي من خلاله اعتراضه على قرارات حكم مباراة إنبي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز انبي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري.

وصايا الأمن لجماهير الأهلي وبيراميدز بنهائي الكأس الليلة.. تعرف عليها