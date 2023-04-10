شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة على رأسها مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس ، واحتجاج المقاولون على حكم انبى و كشف المصرى حقيقة الاستقالة الجماعية .
الأهلى يواجه بيراميدز الليلة فى أُمسية رمضانية بنهائى كأس مصر
يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، في مباراة صعبة على الفريقين، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب وتتويج جهوده هذا الموسم بتحقيق لقب غالي.
يبدأ الكولومبي كارلوس أسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مهام عمله مع الفارس الأبيض بعدما تولي مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق، ويبدأ الخواجة الكولومبي العمل استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.
أصدر المقاولون العرب بيانا رسميا يبدي من خلاله اعتراضه على قرارات حكم مباراة إنبي، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز انبي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري.
وصايا الأمن لجماهير الأهلي وبيراميدز بنهائي الكأس الليلة.. تعرف عليها
وضع رجال الأمن مجموعة من التعليمات الأمنية، لحضور المباريات والمنافسات الرياضية، خاصة مباراة الأهلي وبيراميدز بنهائي كأس مصر، والتي يحضرها 20 ألف مشجع، وأبرز هذه التعليمات تتمثل في:
أصدر مجلس إدارة النادي المصري، بيانا رسمياً، يكشف من خلاله حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن تقدم المجلس باستقالة جماعية، وجاء بيان المصري كالتالي:
نفى مجلس إدارة النادي المصري الأنباء التي تواترت في الساعات الأخيرة والتي أوردتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار النادي المصري والتي أكدت تقدم مجلس إدارة النادي المصري باستقالة جماعية.
هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.