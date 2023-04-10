هتفطر إيه يا كابتن.. محمد البيلى نجم طاولة الأهلى: أرز وفراخ محمرة

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد البيلى نجم الأهلى والمنتخب فى تنس الطاولة، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم.

أكد محمد البيلى، أنه سيتناول الأفطار اليوم مع الأسرة، الوالد والوالدة والأشقاء، حيث أن الإفطار عبارة عن أرز وفراخ محمرة وملوخية.

وقال نجم الأهلى، إنه لا يساعد فى تجهيز الطعام أو السفرة، لكنه أوقات فيروس كورونا كان يشارك نظرا لتفرغه وقتها.