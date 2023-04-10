شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى كأس مصر قبل مواجهة بيراميدز الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022.

تخطى فريق الأهلى عقبة نظيره المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ثم حقق المارد الأحمر الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء في دور الستة عشر.

وحقق الأهلى الفوز على المقاولون العرب 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في دور الثمانية ثم تخطى المارد الأحمر عقبة سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي ليضرب موعداً مع بيراميدز.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي قمة الأهلي، الأكثر تتويجاً بكأس مصر بـ37 مرة، مع بيراميدز الذي يخوض النهائي الثاني في تاريخه بالمسابقة. وخاض بيراميدز نهائي كأس مصر مرة واحدة عام 2019 حين خسر 0-3 أمام الزمالك، وعلى الجانب الآخر يبقى الأهلي الأكثر بلوغا لتلك المرحلة في 53 مرة فاز بـ37 منها وخسر 16.