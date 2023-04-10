شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة "مشروطة" اليوم بعد الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، لاعبى الفريق راحة اليوم من التدريبات بعد الفوز على فريق الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

واشترط أحمد سامى على اللاعبين قضاء الإجازة داخل الإسكندرية وعدم السفر خارجها، متوعدا من يخالف تعليمات بتوقيع عقوبات مالية كبيرة من أجل استغلالها في الراحة فقط، خاصة أن الفريق تنتظره مباراتان مهمتان أمام الاتحاد والأهلي داخل الإسكندرية.

وحقق فريق سموحة فوزا مثيرا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

جاءت رباعية سموحة عن طريق بواتينج هدفين وصديق اجولا وحسام حسن، وسجل ثلاثية الداخلية ألان تشامبادي وعبد العزيز السيد وسمير فكري.

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة فاز فى 7مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

فيما يحتل فريق الداخلية المركز الرابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 21 نقطة، جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر مثلها، سجل لاعبو الداخلية 18 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا.