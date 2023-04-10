شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022، وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..

س: كيف وصل الأهلى وبيراميدز لهذه المحطة ؟

ج: تخطى فريق الأهلى عقبة نظيره المصري بالسلوم بهدف دون رد سجله أحمد عبد القادر في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ثم حقق المارد الأحمر الفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد سجله رامى ربيعة من ركلة جزاء في دور الستة عشر.

وحقق الأهلى الفوز على المقاولون العرب 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في دور الثمانية ثم تخطى المارد الأحمر عقبة سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي ليضرب موعداً مع بيراميدز.

فيما افتتح بيراميدز مشواره في كأس مصر بتخطى عقبة لافيينا اف سى بهدف دون رد في دور الـ "32" للبطولة ثم حقق الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بهدف دون رد في دور الثمانية ثم اجتاز بيراميدز عقبة الزمالك في نصف النهائي بالفوز 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ليضرب موعداً مع الاهلى.

س: من يدير مباراة الأهلى وبيراميدز تحكيمياً ؟

ج: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز إلى أمين عمرويعاونه كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، ومحمد عادل كحكم رابع وفي غرفة الفيديو، يظهر أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بطلب من فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

س: ما هو تاريخ الأهلى وبيراميدز فى نهائيات الكأس ؟

ج: خاض بيراميدز نهائي كأس مصر مرة واحدة عام 2019 حين خسر 0-3 أمام الزمالك، وعلى الجانب الآخر يبقى الأهلي الأكثر بلوغا لتلك المرحلة في 53 مرة فاز بـ37 منها وخسر 16.

س: ما هى القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبيراميدز ؟

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

س: ما هو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع للاهلى أمام بيراميدز مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف

س: ما هو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلى ؟

ج: يبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الاهلى مكون من : حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - رمضان صبحي- عبد الله السعيد خط الهجوم: إبراهيم عادل.