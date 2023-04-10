تعرف على نتائج كولر مع النهائيات قبل الظهور فى نهائى كأس مصر الليلة؟

القاهرة - سامية سيد - يأمل فريق الأهلي تحقيق الفوز حينما يواجه بيراميدز فى التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى والتتويج بثاني ألقابه خلال حقبة المدرب السويسري مارسيل كولر، الذى قاد الفريق لاستعادة كأس السوبر المصرى فى أكتوبر الماضي، بعد الفوز 2-0 على الغريم الأزلي الزمالك، ويرغب فى إضافة اللقب الثانى بالتتويج بكأس مصر.

ومنذ انطلاق المسيرة التدريبية لكولر، التي بدأت منذ ربع قرن وتحديداً موسم 1997-1998 مع نادي فيل 1900 السويسري، خاض كولر 4 نهائيات كانت ثلاثة منها فى كأس سويسرا، فاز بلقب وحيد وخسر اثنين والنهائى الرابع كان قمة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى الذى فاز بها المارد الأحمر.

وخسر كولر النهائي الأول له حينما كان على رأس القيادة الفنية لنادي جراسهوبر زيورخ بملعب سانت جايكوب بارك أكبر الملاعب السويسرية، ومن نظيره بازل في مايو 2002، بهدفين لهدف بعد تمديد المباراة لشوطين إضافيين.

تقدم بازل فى الدقيقة الخامسة وتعادل فريق كولر قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، لكن ركلة جزاء مراد ياكين في الدقيقة 113 منحت اللقب للعملاق السويسري.

ونجح كولر في الفوز باللقب ذاته والذى يعد الأخير حتى الآن بمسيرته، لكن هذه المرة مع بازل وعلى حساب فريق ثون في مايو 2019 وبهدفين لهدف.