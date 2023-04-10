شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى فى 90 نسخة لكأس مصر قبل مواجهة بيراميدز الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في التاسعة والربع مساء اليوم الإثنين النادي الأهلي مع نادي بيراميدز، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، والتي بدأ تنظيمها موسم 1921-1922 وأقيم من البطولة 89 نسخة، والحالية هي النسخة التسعون في تاريخ البطولة، وألغيت البطولة 12 مرة لأسباب مختلفة.

وخلال 89 نسخة أقيمت فيها البطولة، فاز بها الأهلي 37 مرة، والزمالك 28 مرة، والترسانة والاتحاد 6 مرات لكل منهما، والمقاولون العرب 3 مرات، ومرتان لكل من الإسماعيلي والأوليمبي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بالبطولة مرة واحدة كل من المصري والقناة والترام.

اقتسم الأهلي والزمالك الفوز بالبطولة في موسمي 1942-1943، و1957-1958 واحتفظ كل فريق بالكأس ستة أشهر، الأولى 1942-1943 لم تقم المباراة النهائية بين الفريقين وأجريت قرعة لمعرفة من يحتفظ بالكأس أولًا، وفي 1957-1958 تعادل الفريقان بدون أهداف وأعيدت المباراة وتعادلا مرة أخرى 2-2 وأجريت قرعة لمعرفة من يحتفظ بالكأس أولًا، ولم يكن نظام حسم نتائج المباريات عن طريق ضربات الترجيح من نقطة الجزاء قد تم تطبيقه بعد.

وصل الأهلي للمباراة النهائية 53 مرة، فاز بالبطولة في 37 نسخة، ويلعب الأهلي الليلة النهائي رقم 54، التقى الأهلي في المباراة النهائية مع 15 فريقًا، التقى مع الزمالك في 20 نسخة، والمصري في 7 نسخ، والاتحاد 5 نسخ، والسكة الحديد 4 نسخ، والإسماعيلي والترسانة في 3 نسخ، ومع غزل المحلة والمقاولون العرب في نسختين، ومع كل من أسوان وحرس الحدود والمنصورة والأوليمبي والقناة وطلائع الجيش والترام مرة واحدة، ويعد بيراميدز الفريق السادس عشر الذي يلتقي معه الأهلي في المباراة النهائية للبطولة.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز للمرة الأولى ببطولة كأس مصر موسم 1923-1924 بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة 4-1، أحرز للأهلي محمود مختار التتش هدفين، وهدف لكل من أحمد مختار وخليل حسني، بينما أحرز حسين حجازي هدف السكة الحديد.