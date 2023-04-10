شكرا لقرائتكم خبر عن ديربى مع الزمالك ونهائى ضد بيراميدز.. 4 مواجهات حاسمة لفرق الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الاثين عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في المواجهة التي تجمع الفريقين في ثالث جولات نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين.

من المقرر أن تنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الفريق إلى الفوز بها لتأكيد تأهله إلى المباراة النهائية.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تغلب على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة ٧١-٦٢ ، ثم فاز عليه في اللقاء الثاني بنتيجة ٧٩- ٤٨.