شكرا لقرائتكم خبر عن ديربى مع الزمالك ونهائى ضد بيراميدز.. 4 مواجهات حاسمة لفرق الأهلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الاثين عندما يلتقي مع نظيره فريق الزمالك في المواجهة التي تجمع الفريقين في ثالث جولات نصف نهائي دوري السوبر للمحترفين.
من المقرر أن تنطلق المباراة في الحادية عشرة مساء وتقام على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الفريق إلى الفوز بها لتأكيد تأهله إلى المباراة النهائية.
وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تغلب على الزمالك في المباراة الأولى بنتيجة ٧١-٦٢ ، ثم فاز عليه في اللقاء الثاني بنتيجة ٧٩- ٤٨.
يلتقى الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مع نظيره فريق وادي دجلة في اللقاء الذي يجمع الفريقين بثاني مبارياتهما في نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم وتستضيفها صالة 6 أكتوبر ، حيث تمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات لحسم التأهل إلى نهائي البطولة.
ويعقد حمدي الصافي المدير الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي، جلسة مع لاعبات الفريق قبل انطلاق المباراة للتأكيد على ضرورة التركيز الشديد خلال اللقاء.
وكان فريق سيدات طائرة الاهلي قد فاز في المباراة الأولي علي فريق وادي دجلة بنتيجة ٣-٠ في المباراة التي أقيمت أمس على صالة ٦ أكتوبر.
يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي نظيره فريق مصر للتأمين مساء اليوم في اللقاء الثاني بين الفريقين بالدور ربع نهائي من بطولة الدوري.
تقام المباراة في التاسعة مساء اليوم، على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتعد المباراة ذات أهمية كبيرة للأهلي؛ لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة في المنافسة على اللقب.
وشهد مران سيدات سلة الأهلي أمس تركيزا كبيرا على العديد من الأمور الفنية ضمن خطة الاستعداد لمواجهة مصر للتأمين في ربع نهائي البطولة.
وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولي على حساب مصر للتامين بنتيجة ٩٨-٧١.