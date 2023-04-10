ميسي يكسر رقم رونالدو القياسي مع الأندية الأوروبية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق باريس سان جيرمان انتصارًا على نظيره نيس، بهدفين دون رد، في الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الفرنسي، وقد سجل ليونيل ميسي هدف التقدم لفريقه، ثم تلاه سيرجيو راموس بتسجيل الهدف الثاني.

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تصدر ميسي قائمة أكبر عدد من الأهداف في شباك الأندية بالدوريات الأوروبية برصيد 702، ليتخطى رصيد البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 701 هدفا في مسيرته مع الأندية بأوروبا.

وتمكن الأرجنتين من تجاوز نظيره الدون، بـ 108 مباريات أقل، بعد أن سجل أهدافه في 841 مباراة، فيما سجل رونالدو أهدافه في 949 مباراة، ليصبح ليو الهداف التاريخي لأندية الدوريات الخمس الكبرى.

وساهم ميسي في هذا الموسم، بـ 37 هدفا في

34 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف البطولات والمنافسات المحلية والقارية، سجل 19 هدفًا ومرر 18 تمريرة حاسمة.

ورفع ميسي رصيده إلى 1159 مساهمة تهديفية، خلال 1020 مباراة مع ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان، بواقع 804 هدف و355 تمريرة حاسمة.

ترتيب باريس سان جيرمان بالدوري؟

يتربع باريس سان جيرمان على عرش صدارة الدوري الفرنسي برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه فريق لانس الذي يمتلك 63 في المركز الثاني.