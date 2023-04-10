مدرب بايرن ميونخ يتلقى ضربة موجعة قبل موقعة السيتي

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى بايرن ميونخ ضربة موجعة وقوية قبل مواجهة مانشستر سيتي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتنطلق المباراة في التاسعة من مساء الغد على ملعب "الاتحاد" ملعب مانشستر سيتي.



وتلقى توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ خبرًا حزينًا، بعدما كشف النادي في بيان رسمي له عن غياب المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج، بعدما أُصيب في مفضل الركبة.



وجاء في بيان بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" تشوبو موتينج لاعب الفربق سيغيب عن رحلة السفر معنا إلى مدينة "مانشستر" بسبب إصابته في

مفصل الركبة".



ويعد موتينج أحد العناصر القوية والمهمة في تشكيلة بايرن ميونخ، حيث كان يعتمد عليه ناجلسمان، المدير الفني السابق للبفاري، وحاليًا توماس توخيل، المدرب الجديد للبايرن.

الجدير بالذكر أن العملاق الإسباني صعد للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أقصى باريس سان جيرمان من دور الستة عشر، بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

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