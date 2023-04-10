الهلال السوداني يلتقي المنامة في كأس الملك سلمان للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الهلال السوداني لمواجهة المنامة على ستاد مدينة خليفة الرياضية في منافسات مباراة الإياب في الإقصائيات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية .

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تمكن الهلال السوداني الفوز في مباراة الذهاب على المنامة بثلاثية دون رد وضع الفريق السوداني قدمًا في دور المجموعات بالبطولة العربية.

تشكيل الهلال السوداني المتوقع أمام منامة

حراسة المرمى: علي أبو عشرين

خط الدفاع: إيمورو إبراهيم - محمد أحمد إرنق - عثمان ضيوف - الطيب عبدالرازق

خط الوسط: والي الدين خضر - أبو عاقلة عبد الله - موفق صديق -

فابريس نجوما

خط الهجوم: محمد عبد الرحمن - ليليبو مكاني.

موعد مباراة الهلال والمنامة

تبدأ مباراة الهلال والمنامة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والمنامة

تذاع مباراة الهلال والمنامة على قناة دبي الرياضية 1 بتعليق عبد الله السعدي.

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