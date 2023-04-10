اخبار الرياضه

حكم الراية يضرب لاعب ليفربول.. وفتح تحقيق عاجل في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة "PGMOL" المسئولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، قررت فتح تحقيق وبشكل عاجل في واقعة تعدي الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس بالضرب على أندرو روبرتسون لاعب خلال مباراة فريقه أمام أرسنال.

والتقى ليفربول وأرسنال مساء أمس الأحد على ملعب "آنفيلد"، في قمة مباريات الجولة 30 من الممتاز، في مباراة حسمها التعادل الإيجابي المثير بهدفين لكل طرف.

وبعد نهاية الشوط الأول، القطت العدسات لحظات نقاش بين اللاعب والحكم، قبل أن يتعدى الأخير على روبرتسون بالكوع في وجهه.

وقالت لجنة "PGMOL" في بيان رسمي: "نحن على علم بحادثة تتعلق بالحكم هاتزيداكيس مع أندرو روبرتسون (لاعب ليفربول) في الشوط الأول، خلال قمة ليفربول وأرسنال في أنفيلد".

وتعهدت اللجنة بمراجعة الأمر بالكامل خلال الساعات المقبلة، قبل اتخاذ أي قرار حاسم في هذا الصدد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا