شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبحث الجماهير المتابعة للكرة المصرية داخل وخرج مصر عن القنوات الناقلة مباراة الأهلي وبيراميدز، في نهاية كأس مصر المقرر لها الإثنين العاشر من شهر أبريل الجاري، على ملعب أستاد القاهرة الدولي في التاسعة والربع مساءً، اللقاء الذي يتصارع فيه الأهلي صاحب أل 37 لقب، لبطولة كأس مصر والباحث عن اللقب أل 38 في تاريخه، وبين بيراميدز الذي يبحث عن كتابة ألأسمه في سجل البطولات لأول مرة في تاريخه.



معلق مباراة الأهلي وبيراميدز



قررت إدارة قنوات أون تايم سبوتس الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز تعين المعلق المميز مدحت شلبي، للتعليق على المباراة عبر قناة أون تايم سبورت القناة الصوتية الأولى، والمعلق محمد الكواليني للتعليق على القناة الصوتية الثانية، وقررت القناة أن يقود الأستوديو التحليلي للمباراة الكابتين أحمد شوبير، ويستضيف المحللين أحمد حسن/ حازم أمام/ عماد متعب/ محمد فضل.



تردد قنوات on time sports hd 1



يمكنكم مشاهدة قناة أون تايم سبورت عالية الجودة عبر القمر الصناعي النايل سات، على التردد 11861 رأسي ومعامل الترميز 27500 تصحيح الخطأ 6/5، وفيما يلي فيديو لشرح طريقة أستقطاب تردد القناة بسهولة، للمتابعين الذين لم يثبتوا القناة على جهاز الاستقبال الخاص بهم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني السويسري ” مارسيل كولر ” من أجل مواجهة نظيره بيراميدز، وذلك ضمن إطار المباراة التي تلعب بين الفريقين بنهائي كأس مصر والتي ينتظرها الجمهور الأحمر بفارغ الصبر من أجل تحقيق أولى الألقاب في رفقة ” كولر ” المدرب الذي تمكن من استعادة توازنه رفقة المارد الأحمر عقب خطف بطاقة العبور للدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي كانت بمثابة عنق الزجاجة في الوقت الذي يسير فيه الفريق بشكل أكثر من جيد ببطولة الدوري في سبيل استعادة اللقاب الغائب عن خزائن النادي العامين الماضيين.